Infineon Aktie News: Infineon am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Infineon 35,40 EUR

-0,04% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,4 Prozent auf 35,36 EUR. Die Infineon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 35,22 EUR ab. Mit einem Wert von 35,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 644.925 Infineon-Aktien umgesetzt.

Bei 37,97 EUR erreichte der Titel am 30.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 6,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.07.2022 bei 20,68 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 71,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 43,97 EUR.

Am 02.02.2023 äußerte sich Infineon zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,64 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,41 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,07 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.951,00 EUR im Vergleich zu 3.159,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Infineon am 04.05.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Infineon rechnen Experten am 02.05.2024.

Experten taxieren den Infineon-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,37 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Wie Experten die Infineon-Aktie im März einstuften

UBS hebt Ziel für Infineon auf 49 Euro - 'Buy' - Infineon-Aktie unbeeindruckt

Jefferies hebt Ziel für Infineon auf 28 Euro - Infineon-Aktie höher

Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images