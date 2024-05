Infineon Aktie News: Infineon zieht am Mittag an

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Infineon. Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 31,76 EUR.

Die Infineon-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 31,76 EUR. Die Infineon-Aktie zog in der Spitze bis auf 31,78 EUR an. Bei 31,51 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 447.532 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,27 EUR an. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 21,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,07 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 17,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,356 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Infineon-Aktie bei 43,96 EUR.

Am 06.02.2024 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,44 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,63 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,15 Prozent zurück. Hier wurden 3,70 Mrd. EUR gegenüber 4,12 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 13.05.2025 dürfte Infineon die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,98 EUR je Aktie in den Infineon-Büchern.

