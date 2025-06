Infineon Aktie News: Anleger schicken Infineon am Mittag ins Minus

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Infineon. Das Papier von Infineon befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 35,55 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Infineon-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 35,55 EUR. Die Infineon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 35,08 EUR ab. Mit einem Wert von 35,48 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 575.404 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 20.02.2025 auf bis zu 39,43 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 9,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,17 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,82 Prozent.

Infineon-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,359 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 40,17 EUR.

Infineon veröffentlichte am 08.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,13 Prozent auf 3,59 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,63 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 05.08.2025 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 11.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Infineon.

Von Analysten wird erwartet, dass Infineon im Jahr 2025 1,40 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Infineon-Aktie fällt: Deep-Tech-Startup aus Indien setzt auf Lösungen von Infineon

Infineon erobert Indiens Drohnenmarkt: Strategische Partnerschaft verspricht Wachstumsschub

Infineon erschließt Drohnenmarkt in Indien durch strategische Partnerschaft mit Reflex Drive