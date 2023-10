Infineon Aktie News: Infineon zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Infineon im Blick

Die Aktie von Infineon gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Infineon konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 32,16 EUR.

Um 15:53 Uhr sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 32,16 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Infineon-Aktie bei 32,65 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 32,11 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 1.761.204 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 40,27 EUR erreichte der Titel am 31.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 25,22 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,14 EUR am 14.10.2022. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 31,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 45,34 EUR.

Am 03.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,68 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.089,00 EUR – ein Plus von 13,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Infineon 3.618,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.11.2023 veröffentlicht. Schätzungsweise am 12.11.2024 dürfte Infineon die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,58 EUR je Aktie in den Infineon-Büchern.

