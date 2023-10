Infineon Aktie News: Infineon gewinnt am Vormittag

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Infineon. Zuletzt stieg die Infineon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 32,40 EUR.

Die Infineon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 32,40 EUR. In der Spitze legte die Infineon-Aktie bis auf 32,41 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 32,11 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 100.823 Infineon-Aktien.

Am 31.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 40,27 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,31 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,14 EUR am 14.10.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Infineon-Aktie 31,66 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 45,34 EUR für die Infineon-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Infineon am 03.08.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,68 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,02 Prozent auf 4.089,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.618,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.11.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 12.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,58 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

