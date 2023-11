Infineon Aktie News: Infineon zeigt sich am Vormittag freundlich

So entwickelt sich Infineon

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Infineon. Die Infineon-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 29,23 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die Infineon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 29,23 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Infineon-Aktie bei 29,49 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 132.479 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2023 markierte das Papier bei 40,27 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Infineon-Aktie derzeit noch 37,77 Prozent Luft nach oben. Am 04.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 24,62 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 44,55 EUR an.

Infineon ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,68 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Infineon mit einem Umsatz von insgesamt 4.089,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.618,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,02 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 15.11.2023 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 12.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2023 2,59 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

