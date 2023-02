Infineon Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Infineon

Die Infineon-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 35,82 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Infineon-Aktie bis auf 35,80 EUR. Bei 36,05 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 144.980 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 36,93 EUR markierte der Titel am 03.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 3,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,68 EUR. Dieser Wert wurde am 05.07.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 73,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Infineon-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,320 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,600 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 41,47 EUR aus.

Am 02.02.2023 legte Infineon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Infineon ein EPS von 0,41 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 3.951,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.159,00 EUR umgesetzt.

Am 04.05.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Infineon rechnen Experten am 02.05.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,23 EUR je Infineon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Infineon-Aktie: Was Analysten im Januar vom Papier halten

Infineon-Aktie legt kräftig zu: Infineon übertrifft zum Auftakt des neuen Geschäftsjahres selbst gestecktes Margenziel

Zalando-, HelloFresh-Aktien & Co legen zu: Infineon-Zahlen und Zinshoffnung treiben an

Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images