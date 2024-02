Infineon Aktie News: Infineon am Mittwochmittag schwächer

Infineon im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Infineon. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 4,5 Prozent auf 32,09 EUR.

Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,5 Prozent auf 32,09 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Infineon-Aktie bis auf 32,06 EUR. Bei 33,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 2.270.794 Infineon-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,27 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Infineon-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2023 bei 27,07 EUR. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 15,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 45,74 EUR für die Infineon-Aktie.

Am 06.02.2024 hat Infineon die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,53 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,64 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.702,00 EUR – das entspricht einem Minus von 6,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.951,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 13.05.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,25 EUR je Aktie in den Infineon-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

LUS-DAX aktuell: Börsianer lassen LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels steigen

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit Zuschlägen

XETRA-Handel: TecDAX verbucht letztendlich Zuschläge