Infineon Aktie News: Infineon am Mittwochnachmittag im Sinkflug

Die Aktie von Infineon gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Infineon-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 5,1 Prozent auf 31,88 EUR nach.

Die Infineon-Aktie musste um 15:51 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 5,1 Prozent auf 31,88 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Infineon-Aktie bisher bei 31,81 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.467.992 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 31.07.2023 auf bis zu 40,27 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 26,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,07 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Mit Abgaben von 15,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 45,15 EUR für die Infineon-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Infineon am 06.02.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,53 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,64 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 3.702,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 6,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Infineon 3.951,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Infineon am 07.05.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Infineon rechnen Experten am 13.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,25 EUR je Aktie in den Infineon-Büchern.

