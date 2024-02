Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag mit roter Tendenz

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 32,70 EUR.

Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 2,7 Prozent bei 32,70 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Infineon-Aktie bei 32,67 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 348.974 Infineon-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 40,27 EUR erreichte der Titel am 31.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,07 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Infineon-Aktie derzeit noch 17,22 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 45,92 EUR für die Infineon-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Infineon am 06.02.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,53 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,30 Prozent auf 3.702,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3.951,00 EUR gelegen.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Infineon am 07.05.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Infineon rechnen Experten am 13.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Infineon-Aktie in Höhe von 2,29 EUR im Jahr 2024 aus.

