Infineon Aktie News: Infineon am Mittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 37,41 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 37,41 EUR zu. Die Infineon-Aktie zog in der Spitze bis auf 37,63 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 37,16 EUR. Bisher wurden heute 1.570.703 Infineon-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 38,81 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.06.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 3,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,80 EUR. Mit einem Kursverlust von 25,69 Prozent würde die Infineon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Infineon seine Aktionäre 2023 mit 0,350 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,348 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Infineon-Aktie wird bei 41,22 EUR angegeben.

Infineon ließ sich am 04.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,44 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Infineon im vergangenen Quartal 3,42 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Infineon 3,70 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Infineon-Bilanz für Q2 2025 wird am 08.05.2025 erwartet. Am 10.02.2026 wird Infineon schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,57 EUR je Infineon-Aktie.

