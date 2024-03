Infineon Aktie News: Infineon am Donnerstagvormittag mit roter Tendenz

Kurs der Infineon

Die Aktie von Infineon gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Infineon-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 33,51 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Infineon befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 33,51 EUR ab. Der Kurs der Infineon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 33,51 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,61 EUR. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 112.051 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 40,27 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Infineon-Aktie mit einem Kursplus von 20,17 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2023 Kursverluste bis auf 27,07 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,397 EUR. Im Vorjahr erhielten Infineon-Aktionäre 0,350 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 45,81 EUR.

Am 06.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,53 EUR gegenüber 0,64 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,30 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.702,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.951,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 07.05.2024 erwartet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Infineon möglicherweise am 13.05.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Infineon im Jahr 2024 2,08 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im LUS-DAX

Euro STOXX 50 aktuell: Zum Handelsende Pluszeichen im Euro STOXX 50

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX bewegt schlussendlich im Plus