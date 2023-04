Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Infineon 35,47 EUR

0,17% Charts

News

Analysen

Um 17:35 Uhr ging es für die Infineon-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 35,30 EUR. In der Spitze fiel die Infineon-Aktie bis auf 35,01 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 35,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.140.716 Infineon-Aktien umgesetzt.

Bei 37,97 EUR markierte der Titel am 30.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.07.2022 bei 20,68 EUR. Mit einem Kursverlust von 70,71 Prozent würde die Infineon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 43,97 EUR je Infineon-Aktie an.

Infineon veröffentlichte am 02.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,64 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,41 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 3.951,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 3.159,00 EUR umgesetzt.

Am 04.05.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Infineon möglicherweise am 02.05.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,38 EUR je Infineon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

UBS hebt Ziel für Infineon auf 49 Euro - 'Buy' - Infineon-Aktie unbeeindruckt

Jefferies hebt Ziel für Infineon auf 28 Euro - Infineon-Aktie höher

Infineon-Aktie springt hoch: Infineon stockt Umsatz- und Gewinnprognose auf - Chipsektor profitiert von Micron-Prognose

Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG

Bildquellen: Infineon