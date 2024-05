Infineon Aktie News: Infineon zündet am Nachmittag Kursrakete

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Infineon gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere zuletzt 13,3 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere um 15:52 Uhr 13,3 Prozent. In der Spitze gewann die Infineon-Aktie bis auf 36,63 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,56 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 12.559.313 Infineon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 40,27 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,33 Prozent. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,07 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie.

Infineon-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,452 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,96 EUR.

Am 06.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,44 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,15 Prozent auf 3,70 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,12 Mrd. EUR gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 07.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 13.05.2025.

Experten taxieren den Infineon-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,93 EUR je Aktie.

