Infineon Aktie News: Anleger greifen bei Infineon am Freitagmittag zu

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Infineon. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 35,26 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,3 Prozent auf 35,26 EUR. In der Spitze gewann die Infineon-Aktie bis auf 35,34 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,08 EUR. Zuletzt wechselten 975.287 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 15.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,16 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,06 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 21,87 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 44,59 EUR je Infineon-Aktie an.

Infineon ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,69 EUR. Im letzten Jahr hatte Infineon einen Gewinn von 0,44 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Infineon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.119,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.298,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 03.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 30.07.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Infineon im Jahr 2023 2,58 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

