Infineon Aktie News: Infineon schiebt sich am Montagnachmittag vor

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Infineon. Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 34,73 EUR.

Um 15:51 Uhr wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 34,73 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Infineon-Aktie bei 34,99 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 34,18 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.227.835 Infineon-Aktien.

Am 31.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,27 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 15,95 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,87 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 37,03 Prozent würde die Infineon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 45,51 EUR.

Am 03.08.2023 äußerte sich Infineon zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,68 EUR, nach 0,49 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.089,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Infineon einen Umsatz von 3.618,00 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Infineon am 15.11.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 12.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,59 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Juli 2023: Das sind die Expertenmeinungen zur Infineon-Aktie

Infineon-Aktie stürzt trotzdem ab: Infineon bestätigt Jahresprognose - 3Q im Rahmen der Erwartungen

Ausblick: Infineon öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal