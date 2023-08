Infineon Aktie News: Infineon am Montagvormittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Infineon zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 34,45 EUR zu.

Das Papier von Infineon legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 34,45 EUR. Die Infineon-Aktie legte bis auf 34,46 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 34,18 EUR. Bisher wurden heute 212.322 Infineon-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 40,27 EUR erreichte der Titel am 31.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.10.2022 bei 21,87 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 45,59 EUR je Infineon-Aktie aus.

Infineon ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.089,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Infineon einen Umsatz von 3.618,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.11.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 12.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,59 EUR je Infineon-Aktie.



