Infineon Aktie News: Infineon am Donnerstagnachmittag in Rot

Die Aktie von Infineon gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,9 Prozent bei 32,13 EUR.

Die Infineon-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,9 Prozent auf 32,13 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Infineon-Aktie bis auf 32,07 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 32,82 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.945.416 Infineon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.07.2023 bei 40,27 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,35 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,87 EUR. Dieser Wert wurde am 01.10.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 31,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 45,92 EUR je Infineon-Aktie an.

Infineon ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,68 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.089,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.618,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 15.11.2023 terminiert. Experten kalkulieren am 12.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Infineon.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 2,58 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

