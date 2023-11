Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Vormittag südwärts

Infineon im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 29,11 EUR.

Die Infineon-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 29,11 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Infineon-Aktie bei 28,98 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 29,03 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 148.288 Infineon-Aktien.

Am 31.07.2023 markierte das Papier bei 40,27 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 27,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 25,43 EUR ab. Abschläge von 12,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 44,55 EUR an.

Infineon gewährte am 03.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.089,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Infineon einen Umsatz von 3.618,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 15.11.2023 terminiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Infineon-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,59 EUR fest.

