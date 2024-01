Infineon Aktie News: Infineon am Montagnachmittag mit Kursplus

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Infineon. Das Papier von Infineon konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 35,65 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Infineon konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 35,65 EUR. In der Spitze legte die Infineon-Aktie bis auf 35,69 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 35,00 EUR. Bisher wurden heute 1.204.140 Infineon-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 40,27 EUR erreichte der Titel am 31.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 11,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,07 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 45,37 EUR je Infineon-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Infineon am 15.11.2023 vor. Infineon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,65 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,63 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.149,00 EUR – ein Plus von 0,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Infineon 4.143,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Infineon am 06.02.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 30.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Infineon.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Infineon ein EPS in Höhe von 2,36 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt zum Ende des Freitagshandels

Börse Frankfurt: TecDAX verliert zum Ende des Freitagshandels

Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verliert zum Start des Freitagshandels