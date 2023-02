Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag mit Abschlägen

Das Papier von Infineon befand sich um 04:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 35,79 EUR ab. Der Kurs der Infineon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 35,76 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 36,44 EUR. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.443.427 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 36,93 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Infineon-Aktie somit 3,10 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.07.2022 (20,68 EUR). Abschläge von 73,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Infineon seine Aktionäre 2022 mit 0,320 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 41,47 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Infineon am 02.02.2023. Es stand ein EPS von 0,64 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Infineon noch ein Gewinn pro Aktie von 0,41 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,07 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.951,00 EUR im Vergleich zu 3.159,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Infineon am 04.05.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 02.05.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Infineon im Jahr 2023 2,23 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

