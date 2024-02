Infineon Aktie News: Infineon gewinnt am Donnerstagmittag an Boden

Blick auf Infineon-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Infineon. Zuletzt ging es für das Infineon-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 32,25 EUR.

Die Infineon-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 32,25 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Infineon-Aktie bisher bei 32,39 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 32,28 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.437.059 Infineon-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 40,27 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,87 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,07 EUR am 31.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 45,15 EUR.

Am 06.02.2024 hat Infineon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,53 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,30 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3.702,00 EUR im Vergleich zu 3.951,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Infineon am 07.05.2024 vorlegen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Infineon möglicherweise am 13.05.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Infineon-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,13 EUR fest.

