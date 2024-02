Infineon Aktie News: Infineon am Donnerstagvormittag höher

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Infineon. Die Infineon-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 32,02 EUR.

Das Papier von Infineon konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 32,02 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Infineon-Aktie sogar auf 32,39 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 32,28 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 419.818 Infineon-Aktien den Besitzer.

Bei 40,27 EUR erreichte der Titel am 01.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,77 Prozent hinzugewinnen. Am 31.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,07 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 15,46 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 45,15 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Infineon am 06.02.2024. In Sachen EPS wurden 0,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Infineon 0,64 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 3.702,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.951,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Infineon am 07.05.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Infineon-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 13.05.2025.

In der Infineon-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,13 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

