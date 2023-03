Infineon Aktie News: Infineon schiebt sich am Nachmittag vor

Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere um 15:52 Uhr 2,3 Prozent. Die Infineon-Aktie zog in der Spitze bis auf 35,32 EUR an. Bei 34,26 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 1.660.053 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 36,93 EUR erreichte der Titel am 03.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 4,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,68 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Infineon-Aktie derzeit noch 70,33 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Infineon-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,320 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,600 EUR aus. Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 41,42 EUR.

Am 02.02.2023 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,64 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 3.951,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.159,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.05.2023 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 02.05.2024.

In der Infineon-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,24 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

