Infineon Aktie News: Infineon am Freitagmittag behauptet

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 34,85 EUR.

Bei der Infineon-Aktie ließ sich um 11:48 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 34,85 EUR. Die Infineon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 35,13 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Infineon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 34,55 EUR aus. Mit einem Wert von 35,02 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 901.457 Infineon-Aktien gehandelt.

Am 01.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,27 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 13,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2023 (27,07 EUR). Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 22,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,397 EUR. Im Vorjahr hatte Infineon 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 45,81 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Infineon am 06.02.2024. In Sachen EPS wurden 0,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Infineon 0,64 EUR je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 3.702,00 EUR, gegenüber 3.951,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,30 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Infineon am 07.05.2024 vorlegen. Am 13.05.2025 wird Infineon schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Experten taxieren den Infineon-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,08 EUR je Aktie.

