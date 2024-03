Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag stärker

Infineon im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Infineon. Zuletzt sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 34,97 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 34,97 EUR zu. Die Infineon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 35,10 EUR aus. Bei 35,02 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 281.996 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 40,27 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie. Am 31.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,07 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Infineon-Aktie 22,58 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,397 EUR. Im Vorjahr erhielten Infineon-Aktionäre 0,350 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 45,81 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Infineon am 06.02.2024 vor. In Sachen EPS wurden 0,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Infineon 0,64 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,30 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3.702,00 EUR im Vergleich zu 3.951,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Infineon-Bilanz für Q2 2024 wird am 07.05.2024 erwartet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Infineon möglicherweise am 13.05.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,08 EUR je Infineon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

