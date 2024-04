Infineon Aktie News: Infineon reagiert am Mittag positiv

So entwickelt sich Infineon

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Infineon. Das Papier von Infineon legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 32,37 EUR.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 32,37 EUR zu. Die Infineon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 32,43 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 31,59 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.179.660 Infineon-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 40,27 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Infineon-Aktie mit einem Kursplus von 24,41 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2023 bei 27,07 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,355 EUR. Im Vorjahr hatte Infineon 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 44,68 EUR an.

Infineon gewährte am 06.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,53 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,64 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,30 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3.702,00 EUR im Vergleich zu 3.951,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 13.05.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Infineon-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,05 EUR fest.

