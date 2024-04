Infineon Aktie News: Infineon präsentiert sich am Nachmittag fester

Infineon im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Infineon. Zuletzt sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 32,24 EUR zu.

Das Papier von Infineon konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 32,24 EUR. Der Kurs der Infineon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 32,43 EUR zu. Bei 31,59 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 1.957.403 Aktien.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 40,27 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,93 Prozent. Bei 27,07 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,02 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,355 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 44,68 EUR.

Infineon ließ sich am 06.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,64 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,30 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.702,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.951,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Infineon wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 13.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,05 EUR je Aktie belaufen.

