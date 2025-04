Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag verlustreich

Infineon im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Infineon-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 24,86 EUR nach.

Die Infineon-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 24,86 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Infineon-Aktie bis auf 24,82 EUR. Bei 25,61 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 726.274 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 20.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,43 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Infineon-Aktie 58,64 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,17 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Infineon-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,372 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 41,81 EUR an.

Am 04.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,44 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Infineon im vergangenen Quartal 3,42 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Infineon 3,70 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Infineon am 08.05.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 12.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,56 EUR je Aktie in den Infineon-Büchern.

