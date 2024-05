Infineon Aktie News: Infineon am Mittag mit Kurseinbußen

So entwickelt sich Infineon

Die Aktie von Infineon gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 35,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Infineon befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 35,90 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Infineon-Aktie bis auf 35,88 EUR. Bei 36,27 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 1.588.787 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 40,27 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Infineon-Aktie derzeit noch 12,17 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2023 bei 27,07 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Infineon-Aktie mit einem Verlust von 24,60 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,354 EUR. Im Vorjahr erhielten Infineon-Aktionäre 0,350 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 44,11 EUR.

Am 07.05.2024 hat Infineon die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,63 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,63 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,12 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.08.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 13.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,94 EUR je Infineon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Freundlicher Handel: LUS-DAX letztendlich im Aufwind

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels mit Gewinnen

Optimismus in Frankfurt: DAX letztendlich mit Kursplus