Infineon Aktie News: Infineon am Mittwochmittag leichter

Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 08.06.2022 12:22:00 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 28,61 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Infineon-Aktie bei 28,57 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,81 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 746.870 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 19.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,85 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Infineon-Aktie derzeit noch 34,76 Prozent Luft nach oben. Am 10.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,24 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 13,35 Prozent würde die Infineon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 39,78 EUR.

Am 09.05.2022 äußerte sich Infineon zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,44 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Infineon 0,24 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 3.298,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 22,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.700,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Infineon wird am 03.08.2022 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Infineon rechnen Experten am 01.08.2023.

In der Infineon-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,84 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

