Infineon Aktie News: Infineon am Freitagmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Infineon. Der Infineon-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 31,91 EUR.

Das Papier von Infineon gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 31,91 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Infineon-Aktie bis auf 31,78 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,41 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 742.616 Infineon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 40,27 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.07.2023). Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 20,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.10.2022 bei 21,87 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Infineon-Aktie mit einem Verlust von 31,45 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 45,92 EUR für die Infineon-Aktie aus.

Am 03.08.2023 hat Infineon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,68 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,49 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,02 Prozent auf 4.089,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.618,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 15.11.2023 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Infineon rechnen Experten am 12.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,58 EUR je Infineon-Aktie belaufen.

