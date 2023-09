Infineon Aktie News: Infineon zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

So bewegt sich Infineon

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Infineon. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 32,28 EUR zu.

Das Papier von Infineon legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 32,28 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Infineon-Aktie bisher bei 32,49 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 32,41 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.657.208 Infineon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2023 bei 40,27 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,87 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 47,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 45,92 EUR.

Am 03.08.2023 hat Infineon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,68 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Infineon noch ein Gewinn pro Aktie von 0,49 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Infineon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.089,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.618,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Infineon am 15.11.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 12.11.2024 dürfte Infineon die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,58 EUR je Aktie in den Infineon-Büchern.

