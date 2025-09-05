DAX23.737 +0,6%ESt505.349 +0,6%Top 10 Crypto15,73 -0,4%Dow45.399 ±0,0%Nas21.867 +0,8%Bitcoin95.426 +0,6%Euro1,1745 +0,2%Öl65,96 +0,4%Gold3.630 +1,2%
Profil
Aktienentwicklung

Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag freundlich

08.09.25 16:10 Uhr
Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag freundlich

Die Aktie von Infineon gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Infineon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 32,01 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
31,97 EUR 0,17 EUR 0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 32,01 EUR zu. Die Infineon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 32,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 31,90 EUR. Bisher wurden heute 1.050.668 Infineon-Aktien gehandelt.

Am 20.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,43 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Infineon-Aktie derzeit noch 23,20 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 23,17 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,352 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 43,19 EUR an.

Am 05.08.2025 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,23 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,30 EUR je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,05 Prozent auf 3,70 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Infineon dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. Am 17.11.2026 wird Infineon schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,44 EUR je Infineon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Nachrichten zu Infineon AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
10:56Infineon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.09.2025Infineon BuyDeutsche Bank AG
05.09.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025Infineon OutperformBernstein Research
08.08.2025Infineon OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10:56Infineon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.09.2025Infineon BuyDeutsche Bank AG
12.08.2025Infineon OutperformBernstein Research
08.08.2025Infineon OutperformBernstein Research
08.08.2025Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
05.09.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
09.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
05.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
04.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen