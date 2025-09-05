Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag freundlich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Infineon gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Infineon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 32,01 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 32,01 EUR zu. Die Infineon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 32,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 31,90 EUR. Bisher wurden heute 1.050.668 Infineon-Aktien gehandelt.

Am 20.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,43 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Infineon-Aktie derzeit noch 23,20 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 23,17 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,352 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 43,19 EUR an.

Am 05.08.2025 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,23 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,30 EUR je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,05 Prozent auf 3,70 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Infineon dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. Am 17.11.2026 wird Infineon schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,44 EUR je Infineon-Aktie belaufen.

