Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Infineon. Der Infineon-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 29,28 EUR.

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 29,28 EUR. Die Infineon-Aktie sank bis auf 29,19 EUR. Bei 29,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 128.837 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 40,27 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 37,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 26,33 EUR fiel das Papier am 08.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 10,08 Prozent würde die Infineon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 44,55 EUR für die Infineon-Aktie.

Am 03.08.2023 hat Infineon die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,68 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.618,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.089,00 EUR ausgewiesen.

Die Infineon-Bilanz für Q4 2023 wird am 15.11.2023 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

Experten taxieren den Infineon-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,59 EUR je Aktie.

