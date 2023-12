Infineon Aktie News: Infineon am Mittag höher

Notierung im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Infineon legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 36,83 EUR.

Das Papier von Infineon legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 36,83 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Infineon-Aktie bisher bei 36,92 EUR. Bei 36,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 470.879 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2023 markierte das Papier bei 40,27 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,07 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Infineon-Aktie derzeit noch 26,49 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Infineon-Aktie wird bei 44,72 EUR angegeben.

Infineon veröffentlichte am 15.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,65 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.149,00 EUR umgesetzt, gegenüber 4.143,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 06.02.2024 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 30.01.2025 dürfte Infineon die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Infineon-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,37 EUR fest.

