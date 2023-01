Infineon Aktie News: Infineon verteuert sich am Montagvormittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 0,5 Prozent auf 30,60 EUR. In der Spitze legte die Infineon-Aktie bis auf 30,88 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 30,80 EUR. Bisher wurden heute 254.168 Infineon-Aktien gehandelt.

Am 07.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 40,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Infineon-Aktie. Am 05.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,68 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Infineon-Aktie 48,00 Prozent sinken.

Für Infineon-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,320 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,600 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 38,92 EUR für die Infineon-Aktie.

Infineon gewährte am 15.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,63 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Infineon 0,41 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 4.143,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.007,00 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 02.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 01.02.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 2,12 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Analysten sehen bei Infineon-Aktie weniger Potenzial

Intel-Aktie an der NASDAQ schwächer: Intel-Pläne in Magdeburg durch höhere Bau- und Energiekosten belastet

Infineon-Aktie dreht ins Minus: Infineon-Chef hält Milliarden-Übernahmen für möglich

Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images