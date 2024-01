Infineon Aktie News: Infineon am Dienstagmittag im Minusbereich

So bewegt sich Infineon

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Infineon. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 35,08 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 35,08 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Infineon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 34,90 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 35,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.058.553 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.07.2023 markierte das Papier bei 40,27 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Infineon-Aktie mit einem Kursplus von 14,81 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,07 EUR am 31.10.2023. Mit Abgaben von 22,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 45,37 EUR je Infineon-Aktie an.

Am 15.11.2023 hat Infineon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,65 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,14 Prozent auf 4.149,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.143,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Infineon am 06.02.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 30.01.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Infineon ein EPS in Höhe von 2,36 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich im Aufwind

Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich zum Handelsende im Plus

Pluszeichen in Frankfurt: DAX zeigt sich schlussendlich fester