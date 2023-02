Infineon Aktie News: Infineon präsentiert sich am Vormittag stärker

Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 1,4 Prozent auf 36,00 EUR. Die Infineon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 36,02 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 35,78 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 130.643 Infineon-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 36,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 2,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.07.2022 (20,68 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 74,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Infineon-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,320 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,600 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 41,47 EUR.

Infineon ließ sich am 02.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,64 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,41 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 25,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.951,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.159,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Infineon wird am 04.05.2023 gerechnet. Die Veröffentlichung der Infineon-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 02.05.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 2,23 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Infineon-Aktie: Was Analysten im Januar vom Papier halten

Infineon-Aktie legt kräftig zu: Infineon übertrifft zum Auftakt des neuen Geschäftsjahres selbst gestecktes Margenziel

Zalando-, HelloFresh-Aktien & Co legen zu: Infineon-Zahlen und Zinshoffnung treiben an

Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images