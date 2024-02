Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Freitagmittag nordwärts

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Infineon zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Infineon-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 33,83 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 2,1 Prozent auf 33,83 EUR. Kurzfristig markierte die Infineon-Aktie bei 33,89 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 33,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 917.804 Infineon-Aktien.

Am 01.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 40,27 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 15,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,07 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,356 EUR. Im Vorjahr erhielten Infineon-Aktionäre 0,350 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 45,15 EUR.

Infineon ließ sich am 06.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,53 EUR. Im letzten Jahr hatte Infineon einen Gewinn von 0,64 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 3.702,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.951,00 EUR umgesetzt worden waren.

Infineon dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Infineon rechnen Experten am 13.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,11 EUR je Aktie in den Infineon-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 schließt mit Gewinnen

Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX letztendlich auf grünem Terrain