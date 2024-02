Infineon Aktie News: Infineon gewinnt am Nachmittag

Infineon im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Infineon. Zuletzt konnte die Aktie von Infineon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 33,42 EUR.

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 33,42 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Infineon-Aktie bei 34,09 EUR. Bei 33,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 2.259.956 Infineon-Aktien den Besitzer.

Bei 40,27 EUR markierte der Titel am 01.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 20,51 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,07 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,99 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,356 EUR. Im Vorjahr erhielten Infineon-Aktionäre 0,350 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 45,15 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Infineon am 06.02.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,53 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,30 Prozent auf 3.702,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3.951,00 EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Infineon am 07.05.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 13.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2024 2,11 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

