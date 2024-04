Infineon Aktie News: Infineon steigt am Dienstagnachmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Infineon zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,4 Prozent auf 33,75 EUR zu.

Die Infineon-Aktie konnte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,4 Prozent auf 33,75 EUR. Bei 33,84 EUR erreichte die Infineon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,35 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.355.196 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 40,27 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 16,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 31.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,07 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,355 EUR je Infineon-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 44,68 EUR für die Infineon-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Infineon am 06.02.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,64 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 3.702,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 6,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.951,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 13.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,05 EUR je Aktie belaufen.

