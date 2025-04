Infineon Aktie News: Infineon am Mittwochnachmittag billiger

Infineon im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Infineon befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,2 Prozent auf 24,49 EUR ab.

Die Infineon-Aktie musste um 15:51 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,2 Prozent auf 24,49 EUR. In der Spitze büßte die Infineon-Aktie bis auf 23,66 EUR ein. Bei 24,48 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 5.616.905 Infineon-Aktien umgesetzt.

Bei 39,43 EUR markierte der Titel am 20.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 61,00 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 23,17 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,371 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 41,00 EUR.

Am 04.02.2025 legte Infineon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,44 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Infineon 3,42 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,70 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.05.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,56 EUR je Infineon-Aktie.

