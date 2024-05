Infineon Aktie News: Infineon präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

So bewegt sich Infineon

Die Aktie von Infineon gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 36,71 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere um 15:52 Uhr 1,8 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Infineon-Aktie bei 37,01 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 36,10 EUR. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 1.999.232 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 40,27 EUR erreichte der Titel am 01.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Infineon-Aktie derzeit noch 9,70 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2023 Kursverluste bis auf 27,07 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Infineon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,356 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Infineon 0,350 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 44,51 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Infineon am 07.05.2024. Das EPS belief sich auf 0,30 EUR gegenüber 0,63 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 3,63 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,12 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.08.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 13.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Infineon.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,87 EUR je Aktie in den Infineon-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag im Plus

Infineon-Aktie leichter: Infineon kündigt deutliche Stellenstreichungen in Regensburg an

Infineon-Analyse: Infineon-Aktie von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) mit Buy bewertet