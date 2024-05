Infineon Aktie News: Infineon am Donnerstagvormittag gesucht

Infineon im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Infineon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 36,28 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,6 Prozent auf 36,28 EUR. Bei 36,36 EUR markierte die Infineon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 36,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 182.799 Infineon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,27 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 9,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,07 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 34,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Infineon-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,356 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 44,51 EUR für die Infineon-Aktie aus.

Am 07.05.2024 äußerte sich Infineon zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,63 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 3,63 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 11,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Infineon 4,12 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.08.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 13.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Infineon im Jahr 2024 1,88 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

