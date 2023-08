Infineon Aktie News: Infineon am Mittag mit grünen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Infineon gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,3 Prozent auf 34,64 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,3 Prozent auf 34,64 EUR zu. Bei 34,75 EUR markierte die Infineon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.248.958 Infineon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2023 bei 40,27 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Infineon-Aktie derzeit noch 16,27 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,87 EUR. Dieser Wert wurde am 01.10.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 36,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 45,51 EUR für die Infineon-Aktie aus.

Am 03.08.2023 legte Infineon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,68 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,02 Prozent auf 4.089,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.618,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Infineon wird am 15.11.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 12.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 2,59 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

