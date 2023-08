Infineon Aktie News: Infineon zeigt sich am Vormittag gestärkt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Infineon zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 34,07 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 34,07 EUR zu. Die Infineon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 34,31 EUR. Bei 34,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 188.625 Infineon-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 40,27 EUR erreichte der Titel am 31.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 15,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 21,87 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 35,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Infineon-Aktie wird bei 45,51 EUR angegeben.

Am 03.08.2023 äußerte sich Infineon zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.089,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.618,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Infineon am 15.11.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 12.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,59 EUR je Infineon-Aktie.

