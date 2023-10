Infineon Aktie News: Infineon am Mittag tiefer

Kurs der Infineon

Die Aktie von Infineon gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Infineon-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 32,44 EUR.

Die Infineon-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 0,8 Prozent auf 32,44 EUR nach. Im Tief verlor die Infineon-Aktie bis auf 32,21 EUR. Bei 32,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 667.073 Stück.

Am 31.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,27 EUR an. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 24,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 22,14 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 45,34 EUR.

Infineon gewährte am 03.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 4.089,00 EUR gegenüber 3.618,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Infineon dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 15.11.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Infineon rechnen Experten am 12.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2023 2,58 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

