Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag im Minusbereich

Die Infineon-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:22 Uhr um 1,4 Prozent auf 30,75 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Infineon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 30,44 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 30,83 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.389.784 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 10.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 40,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 24,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.07.2022 bei 20,68 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 48,73 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Infineon-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,320 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,600 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 38,92 EUR.

Am 15.11.2022 äußerte sich Infineon zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,63 EUR gegenüber 0,41 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.143,00 EUR – ein Plus von 37,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Infineon 3.007,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.02.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der Infineon-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 01.02.2024.

Experten taxieren den Infineon-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,12 EUR je Aktie.

