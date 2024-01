Infineon Aktie News: Infineon am Mittwochmittag in Rot

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Infineon gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Infineon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 34,88 EUR ab.

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 34,88 EUR. Das Tagestief markierte die Infineon-Aktie bei 34,84 EUR. Bei 35,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 1.202.471 Infineon-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,27 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2023 erreicht. 15,47 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 27,07 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 45,74 EUR.

Am 15.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,65 EUR gegenüber 0,63 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.149,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.143,00 EUR in den Büchern gestanden.

Infineon wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 06.02.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Infineon rechnen Experten am 30.01.2025.

Den erwarteten Gewinn je Infineon-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,36 EUR fest.

